Mazda вывела на тестовые испытания новый кроссовер Mazda CX-5

Mazda в США на тесты вывела новое поколение кроссовера CX-5, прототип был замечен недалеко от американского офиса компании.

Фото закамуфлированного прототипа опубликовало издание Fast Lane Car. Сообщается, что новая генерация CX-5 уже будет построена на заднеприводной платформе, а под капотом кроссовера появятся шестицилиндровые ДВС.

Информации про новое поколение популярного кроссовера пока мало. Предположительно, модель получит четрехцилиндровые силовые агрегаты и совершенно новые шестицилиндровые.

Также есть предположение, что кроссовер переименуют в CX-50, но по слухам такое обозначение получит кросс-версия модели.