Российские аналитики рассказали о самых продаваемых кроссоверах и внедорожниках на вторичном рынке.

Основой для рейтинга стали данные по продажам машин за первый квартал 2021 года, когда на вторичном рынке было реализовано 295 603 кроссовера с пробегом, что на 6,6% выше прошлогодних результатов, сообщили в «АвтостатИнфо».

Lada 2121 стала самой популярной моделью SUV с пробегом в России в 1 квартале с показателем 22 084 реализованных внедорожников, что на 7% больше. Chevrolet Niva стала второй самой продаваемой моделью в сегменте.

Объемы перепродаж в этом случае составили 19 316 единиц. В тройке лидеров оказался японский кроссовер Toyota RAV4, у которого продажи сократились на 6% и составили 9 821 ед.

Renault Duster и Kia Sportage вошли в первую пятерку с показателями 8870 и 8917 ед. соответственно, при этом если у первого объемы продаж остались на уровне прошлого года, то Kia Sportage показал рост на 2%.

В топ-10 самых востребованных SUV с пробегом в России за первый квартал этого года оказались: Nissan Qashqai — 8409 ед. (-55), Toyota Land Cruiser — 8323 ед. (-0,7%), Nissan X-Trail — 7962 ед. (+0,3%), Mitsubishi Outlander — 7134 ед. (+3%) и Volkswaen Tiguan — 6637 ед. (+4,6%).