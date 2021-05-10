Mercedes-Benz начнёт продажи серийных электрических минивэнов EQT в 2022 году

Mercedes-Benz показал концепт электрического компактвэна EQT. В дальнейшем модель станет серийной, и в продажу она поступит в следующем году.

Merceds-Benz EQT на полметра длиннее Volkswagen Caddy. Размеры концепта 4945x1863x1826, но за счет компоновки салон электрического автомобиля просторнее чем у конкурентов с классическими силовыми агрегатами.



Merceds-Benz EQT получил две сдвижные двери и три ряда сидений. У концепта в багажнике под полом еще разместили электрический лонгборд.

Объем багажного отделения EQT раскрывать не стали, но было сказано, что если сложить задние кресла, то поместится детская коляска.



Merceds-Benz EQT получил оригинальную решетку «радиатора», которая состоит из множества фирменных «звёзд» с подсветкой.

Также в модели уставили тонкую светодиодную оптику. Передняя панель компактвэна выполнена в фирменном стиле компании.

На ней находится небольшой экран мультимедийной системы, а на панели приборов есть аналоговые шкалы и цветной дисплей.



Технические характеристики Merceds-Benz EQT раскрывать не стали. Предположительно концепт оснастили 101-сильным электрическим мотором и тяговой батареей, обеспечивающей 265 км запаса хода.