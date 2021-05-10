Главная » Новости

Mercedes-Benz начнёт продажи серийных электрических минивэнов EQT в 2022 году

Просмотров 21 Опубликовано Обновлено

Mercedes-Benz показал концепт электрического компактвэна EQT. В дальнейшем модель станет серийной, и в продажу она поступит в следующем году.
Merceds-Benz EQT на полметра длиннее Volkswagen Caddy. Размеры концепта 4945x1863x1826, но за счет компоновки салон электрического автомобиля просторнее чем у конкурентов с классическими силовыми агрегатами.

Mercedes-Benz начнёт продажи серийных электрических минивэнов EQT в 2022 году
Merceds-Benz EQT получил две сдвижные двери и три ряда сидений. У концепта в багажнике под полом еще разместили электрический лонгборд.

Объем багажного отделения EQT раскрывать не стали, но было сказано, что если сложить задние кресла, то поместится детская коляска.

Mercedes-Benz начнёт продажи серийных электрических минивэнов EQT в 2022 году
Merceds-Benz EQT получил оригинальную решетку «радиатора», которая состоит из множества фирменных «звёзд» с подсветкой.

Также в модели уставили тонкую светодиодную оптику. Передняя панель компактвэна выполнена в фирменном стиле компании.

На ней находится небольшой экран мультимедийной системы, а на панели приборов есть аналоговые шкалы и цветной дисплей.

Mercedes-Benz начнёт продажи серийных электрических минивэнов EQT в 2022 году
Технические характеристики Merceds-Benz EQT раскрывать не стали. Предположительно концепт оснастили 101-сильным электрическим мотором и тяговой батареей, обеспечивающей 265 км запаса хода.

Mercedes-Benz начнёт продажи серийных электрических минивэнов EQT в 2022 году Mercedes-Benz начнёт продажи серийных электрических минивэнов EQT в 2022 году

Merceds-Benz Merceds-Benz EQT
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика