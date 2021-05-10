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Бензин, газ или электричество: эксперт подсчитал, на чем дешевле ездить

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В России посчитали стоимость владения бензиновыми, электрическими автомобилями, и электрокарами.

Расчетами занимался руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян для «РИА Новости».

При подсчете затрат на топливо учитывали годовой пробег в 30 тыс. км, стоимость бензина АИ-92 в 45 рублей, расход его 10 литров на 100 км, цена метана 20 рублей и его расход 10 кубометров, а также стоимость электроэнергии по дневному и ночному тарифу для населения.

В результате оказалось, что наиболее выгодным окажется электрокар, на который владелец потратит 18-45 тыс. рублей в год, учитывая тарифы на электроэнергию по Москве.

Автомобили с газобаллонным оборудованием обойдутся в 60 тыс. рублей, а вот владельцы бензиновых машин потратят на топливо 135 тыс. рублей за год.

«Таким образом, при пробеге 30 тысяч километров в год экономия владельца электромобиля по топливу и транспортному налогу может составить около 100-150 тысяч рублей в год по сравнению с бензиновым автомобилем, и около 25-90 тысяч рублей в год по сравнению с газовым автомобилем», — приводят слова Александра Амирагяна журналисты издания.

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