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Автоконцерн Volkswagen показал обновлённый хэтчбек Polo GTI 2021 года

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Volkswagen показал скетч обновленного хэтчбека Polo GTI. Судя по изображению эта модель получит изменённый передний бампер и оригинальные элементы экстерьера.

Противотуманные фары в Polo GTI будут вписаны в узор передних воздухозаборников, а на передних крыльях разместят красные шильдики.

Ожидается, что техническая часть Polo GTI останется без изменений.

В компании Volkswagen уже отметили, что обновленный хэтчбек Polo GTI останется переднеприводным со спортивной подвеской.

Под капотом хэтчбека будет устанавливаться 2,0-литровый турбированный ДВС мощностью 207 л.с.

Трансмиссия будет предлагаться только семиступенчатая роботизированная.

Volkswagen Polo GTI текущей версии в Германии сейчас предлагают по цене от 26,4 тыс. евро, что в пересчете составляет 2,37 млн рублей

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