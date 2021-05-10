Автоконцерн Volkswagen показал обновлённый хэтчбек Polo GTI 2021 года

Volkswagen показал скетч обновленного хэтчбека Polo GTI. Судя по изображению эта модель получит изменённый передний бампер и оригинальные элементы экстерьера.
Противотуманные фары в Polo GTI будут вписаны в узор передних воздухозаборников, а на передних крыльях разместят красные шильдики.
Ожидается, что техническая часть Polo GTI останется без изменений.
В компании Volkswagen уже отметили, что обновленный хэтчбек Polo GTI останется переднеприводным со спортивной подвеской.
Под капотом хэтчбека будет устанавливаться 2,0-литровый турбированный ДВС мощностью 207 л.с.
Трансмиссия будет предлагаться только семиступенчатая роботизированная.
Volkswagen Polo GTI текущей версии в Германии сейчас предлагают по цене от 26,4 тыс. евро, что в пересчете составляет 2,37 млн рублей