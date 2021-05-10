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Чем ЛАДА ЛАРГУС заслужил свою популярность?

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Лада Ларгус выпускается с 2012 года и в течение всего этого периода по объему продаж входит в десять лидеров российского рынка. Столь высокая популярность этого автомобиля обусловлена его высокими потребительскими качествами.

Основные преимущества Лада Ларгус

Финансовые возможности большинства российских семей позволяют им приобрести лишь один автомобиль. И среди всех вариантов предпочтительным является недорогой и вместительный универсал. Лада Ларгус полностью соответствует этим требованиям. В число слагаемых успеха данной модели входят следующие особенности:

  • Семиместный салон. Даже если в семье немного детей, вместительный салон позволяет перевозить родственников или большие компании друзей. Третий ряд кресел у Лады Ларгус подходит не только для малолетних, но и для взрослых пассажиров.
  • Разные модификации. Помимо обычного универсала Лада Ларгус предлагается в виде грузового фургона. Такой вазовский автомобиль стоит как минимум в два раза дешевле конкурирующих иномарок, и притом в нем по умолчанию имеется доступ в грузовой отсек по обоим бортам и сзади. На сайте https://lada-v-nalichii.ru/lada-largus/ можно узнать о том, какие комплектации сейчас доступны к покупке в Ростове-на-Дону.
  • Высокая надежность. Конструкция неприхотливых агрегатов платформы B0 проверена годами. От замены французских моторов на вазовские модель только выиграла. Они обладают не меньшим сроком эксплуатации, но при этом являются более мощными и экономичными.
  • Дешевизна в содержании. Восстановить работоспособность вазовских моторов в случае их поломки можно за небольшие деньги, а стоимость запчастей и расходников для Лады Ларгус невелика.

Недостатки Лада Ларгус

Хотя поломки Лады Ларгус случаются нечасто, эта машина все же имеет некоторые минусы, которые необходимо учитывать:

  • Нестабильность холостого хода. Она проявляется не у всех автомобилей, но у многих. Проблема заключается в том, что уплотнительное кольцо дроссельной заслонки в результате деформации начинает пропускать воздух. Для стабилизации оборотов нужно устранить «подсос».
  • Первая скорость дворников прекращает функционировать. Чтобы ликвидировать эту неисправность, надо зачистить и подогнуть определенный контакт.
  • Пыльники ШРУСов нередко рвутся, вследствие чего в шарниры проникает грязь.

Лада Ларгус прекрасно вписался в свою рыночную нишу. Хотя этот автомобиль некрасивый и не слишком динамичный, он обладает большой вместимостью и стоит сравнительно недорого.

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