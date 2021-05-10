Интересные модели Hyundai

Корейские автомобили с каждым годом пользуются все большим спросом. В их надежности уже нет сомнений даже у закоренелых скептиков, а по уровню комфорта они всегда были сравнимы с японскими, европейскими и американскими машинами. Наглядный тому пример – продукция концерна Hyundai.

Самые интересные модели марки

Модельный ряд Хендай в Уфе представлен множеством версий, но наибольший интерес для покупателей представляют следующие:

Многие предпочитают купить Hyundai Creta 2020 года, мощный кроссовер с яркой, узнаваемой внешностью. В сравнении с предыдущей генерацией, новая стала выглядеть однозначно лучше и необычнее, причем это коснулось не только экстерьера, но и салона. Покупателям доступно несколько силовых установок, самая мощная – 1.6-литровая, бензиновая, на 177 лошадиных сил. Выбирать можно и из нескольких коробок передач, от механики до вариатора;

Поклонники скорости, наверняка, предпочтут Хендай i30 n купить у официального дилера. Внешне машина выглядит как вполне классический хэтчбек, но вот под капотом находится совсем не классическая силовая установка, на 249 или 275 лошадиных сил. Да, оформление интерьера здесь не совсем спортивное, но вот электроника, коробка передач и подвеска позволяют полностью раскрыть потенциал мотора. Машина послушна в виражах, проходить их можно с минимальным сбросом скорости. Передачи переключаются четко, точно, без провалов и потери динамики;

Hyundai Sonata. Обновленная, седьмая, генерация этой модели представляет немалый интерес. Корейские специалисты постарались на славу, дизайн стал более узнаваемым, использованы некоторые оригинальные технические решения, главное из которых – совершенно новая платформа, за счет которой подвеска стала работать лучше, кузов стал жестче, управление стало точнее и отзывчивее. Материалы отделки салона в полной мере отвечают представлениям о премиальном авто.

Эконом-класс

Интересна покупателю и последняя версия экономичного седана Elantra, выпущенная в 2021 году. В дизайне теперь явно прослеживается азиатский стиль, более агрессивный, в сравнении с европейским, основанный на острых углах, ломаных линиях, добавляющий облику спортивности. Интерьер выглядит дорого, материалы отделки, несмотря на цену машины, не самые бюджетные, дисплеи бортовой электроники радуют высоким качеством. Не забыл производитель и о безопасности, в сравнении с предыдущей версией были сделаны значительные шаги вперед.