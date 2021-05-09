Аналитики рассказали, какие спортивные автомобили пользуются спросом на рынке подержанных машин.

Основой стали данные по продажам за первый квартал 2021 года. По данным сервиса «Авито Авто», Toyota Celica стал самым популярным подержанным спорткаром в РФ в этом году.

Стоимость этом модели составила 299 тыс. рублей в среднем. BMW 6-й серии стал вторым в списке самых продаваемых. Его на рынке предлагают по цене 899 тыс. рублей в среднем.

На третьем месте оказался спорткар Audi TT (500 тыс. руб.), а четвертую и пятую строчку заняли Mercedes-Benz CL (810 тыс. руб.) и Ford Mustang (2,05 млн руб.).

В десятке самых востребованных спорткаров с пробегом еще оказались: Chevrolet Camaro (1,99 млн руб.), Mitsubishi Eclipse (230 тыс. руб.), Honda Prelude (180 тыс. руб.), Mazda RX-8 (350 тыс. руб.) и Hyundai Tiburon (238 тыс. руб.).