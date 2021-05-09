Турбированные моторы становятся все популярнее, а их преимуществом являются высокая мощность, экономичность и доступность.

Однако, как и обычные ДВС, эти силовые установки выходят из строя, а их ремонт обходится дорого. Как рассказали эксперты «Российской газеты», в случае с турбированными моторами некоторые автомобилисты совершают ошибки из-за незнания особенностей их эксплуатации.

Так, водителям в РФ перечислили 5 ошибок, которые выводят из строя турбированый двигатель, и первой из них стало масляное голодание.

Автомобилистам рекомендуют регулярно проверять уровень масла, а в противном случае его нехватка может быть причиной ускорения износа турбины, ухудшения теплоотвода и в конечном итоге двигатель может выйти из строя.

Преждевременное выключение зажигания также назвали ошибкой, так как всего две-три минуты «на холостых» позволит снизить возможность закоксовываться маслу на раскаленной и раскрученной крыльчатке, которая при резком выключении зажигания перестает смазываться маслом при том что она раскручена до 15 тыс. оборотов.

Еще не рекомендуют водителям часто ездить накатом на машинах с турбированным ДВС, так как при таком движении снижается давление в масле двигателя, что в свою очередь приводит к снижению его циркуляции. В результате это приводит, в том числе и к пригоранию масла на стенках.

Мнение о том, что турбомотор не нужно прогревать тоже назвали ошибкой, так как пару минут прогрева такому агрегату тоже необходимо, чтобы избежать того же масляного голодания и перепадов температур в турбине, что может приводить к деформации металлических элементов.

Ну и на пятом месте оказалась экономия на топливе, когда автомобилисты заправляют машину более дешевым бензином, а не тем, что рекомендует производитель.

Использование более дешевого топлива становится причиной детонации и полного механического разрушения поршневой группы.