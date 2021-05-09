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Житель Новосибирска восстановил военную машину БАШ-64 1944 года выпуска

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Бронированный автомобиль был создан для командиров, но в итоге его так и не запустили в массовое производство.
Анатолий Киселев из Новосибирска вместе со своими единомышленниками смог восстановить БАШ-64 1944 года выпуска.

Этот бронированный легковой автомобиль разработан на базе БА-64, который в свою очередь базируется на шасси ГАЗ-64.

Житель Новосибирска восстановил военную машину БАШ-64 1944 года выпуска

БАШ-64 получил защиту из стальных листов толщиной от 4 до 12 мм, причем корпус автомобиля был специально сделан с прямыми углами, чтобы можно было рикошетить пули.

Житель Новосибирска восстановил военную машину БАШ-64 1944 года выпуска
В движение БАШ-64 приводится 3,3-литровым 50-сильным мотором, который работает с механической коробкой передач. Привод у броневика на все колеса.

Житель Новосибирска восстановил военную машину БАШ-64 1944 года выпуска

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