Житель Новосибирска восстановил военную машину БАШ-64 1944 года выпуска

Бронированный автомобиль был создан для командиров, но в итоге его так и не запустили в массовое производство.

Анатолий Киселев из Новосибирска вместе со своими единомышленниками смог восстановить БАШ-64 1944 года выпуска.

Этот бронированный легковой автомобиль разработан на базе БА-64, который в свою очередь базируется на шасси ГАЗ-64.

БАШ-64 получил защиту из стальных листов толщиной от 4 до 12 мм, причем корпус автомобиля был специально сделан с прямыми углами, чтобы можно было рикошетить пули.



В движение БАШ-64 приводится 3,3-литровым 50-сильным мотором, который работает с механической коробкой передач. Привод у броневика на все колеса.