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Обновленный Dacia Duster 2021 модельного года засняли без камуфляжа в Испании

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Dacia Duster второго поколения на европейском рынке продается с 2017 года, а сейчас пришло время обновлять модель и по последним данным это произойдёт летом текущего года.

Напомним, на российском рынке новое поколение Duster появилось несколько месяцев назад. Недавно рестайлинговую версию Dacia Duster без камуфляжа заметили в Испании.

На фото, не самого лучшего качества, можно увидеть, что кроссовер получит новую оптику. Возможно такая же оптика в дальнейшем появится и на российской версии кроссовера.

У прототипа можно также увидеть измененную радиаторную решетку с накладкой на передней кромке капота и новые колесные диски.

Ожидается, что в европейском Duster после обновления появится автоматическая коробка передач и улучшенная мультимедийная система.

dacia Dacia Duster
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