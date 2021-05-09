Nissan продал свою долю в Daimler более чем за 1 миллиард евро

Nissan продала свой пакет акций немецкого концерна Daimler. В частности, японская компания избавилась от 1,5% акций по цене 69,85 евро за штуку.

Японская компания обменялась акциями с немецким концерном еще десять лет назад. Это было сделано с целью укрепления сотрудничества.

Аналогично Daimler поступил и с Renault, но французская копания продала свой пакет акций ранее, причём по более выгодной цене — 72,41 евро за штуку.

Nissan с продажи акций выручил более миллиарда евро. Куда будут направлены полученные средства пока не известно, но было отмечено что избавление от ценных бумаг никак не повлияет на сотрудничество Nissan и Daimler.