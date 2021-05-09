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Китайская компания NIO начнет поставлять электромобили в Норвегию этой осенью

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Китайский автопроизводитель электрокаров Nio выходит на европейский рынок.

Для освоения крупнейшего автомобильного рынка мира была выбрана Норвегия. В сентябре компания начнет поставки кроссоверов ES8, а в следующем году в Норвегии появятся седаны ET7.

Первый дилерский центр будет открыт в Осло, а позже точки продаж появятся еще в трех городах страны.

Помимо этого, Nio в Норвегии создаст станции по замене аккумуляторов и построит зарядные станции.

До конца текущего года будет создано четыре точки, где владелец электрокаров сможет заменить тяговую батарею.

Стоит отметить, что Nio выбрала Норвегию неспроста, ведь в этой стране каждый второй проданный автомобиль является электрокаром.

Nio
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