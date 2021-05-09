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Volkswagen будет продавать доступ к автопилоту за 628 рублей в час

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Многие аренду автопилота раскритиковали, так как в таком случае они за него заплатят дважды.
В Volkswagen планируют доступ к автопилоту продавать за 7 евро в час, что в пересчете составляет 628 рублей. Причем такое решение можно будет использовать в любой момент и многократно.

Представители автопроизводителя отметили, что все необходимое оборудование для работы системы автопилота будет установлено в автомобиле еще с завода.

Таким образом, компания продаст клиенту автомобиль со встроенным автопилотом (оборудование стоит около 10 тыс. евро), а потом будет предлагать еще заплатить за него во время эксплуатации автомобиля.

В Volkswagen отметили, что автопилот будет отключен по умолчанию и за доступ к нему водителю нужно будет заплатить отдельно.

В компании Volkswagen посчитали, что им выгоднее каждый автомобиль оборудовать всеми необходимыми опциями, и давать возможность их активировать по желанию автовладельца.

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