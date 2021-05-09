Как выбрать автомобильное кресло для ребенка?

Использование автомобильного кресла – обязательное условие при перевозке в автомобиле ребенка до 12 лет. В первую очередь, это даже не следование установленным ПДД, а забота о безопасности маленького пассажира: использование детских кресел позволяет существенно снизить травматизм и смертность при автомобильных авариях.

Вес и возраст

Выбирая автомобильное кресло для детей, в первую очередь необходимо учитывать вес и возраст ребенка. По этим критериям все детские автокресла делятся на следующие группы:

Группа 0. Предназначены для детей весом до 10 кг в возрасте до 6-9 месяцев. Также называются автолюльками. Устанавливаются в боковом положении, как правило, на заднем сидении автомобиля. Группа 0+. Устанавливаются для перевозки детей в возрасте до 18 месяцев, допустимый вес ребенка – до 13 кг. Группа 1. Предназначаются для перевозки детей весом 9-18 кг, возраста 1-4 года. Группа 2. Устанавливаются для безопасной перевозки в автомобиле детей весом 15-25 кг, возраст ребенка для этой категории устройств – 3-7 лет. Группа 3. Предназначены для того, чтобы перевозить детей весом 25-36 кг, в возрасте 7-12 лет.

Первоочередным при выборе детского кресла является именно вес ребенка, особенно в категориях «группа 2» и «группа 3». Возраст является скорее ориентировочным – обычно указанный вес с ним коррелирует, но бывают исключения.

Другие критерии

На что нужно обратить внимание, помимо веса и возрастной категории ребенка, выбирая детское автокресло?

Принять во внимание следует рост ребенка – когда он сидит в кресле, его голова не должна возвышаться над спинкой.

В хорошем кресле предусмотрена дополнительная защита головы, плеч и шеи. В случае возможного удара она защитит хрупкие части тела от травм. Надежным должен быть и каркас кресла – в идеале, он должен быть изготовлен из металла или пластика первичной обработки.

Выбирая автокресло, следует обратить внимание на его соответствие актуальному европейскому стандарту по сертификации: об этом свидетельствует специальная отметка.

Способ крепления автокресла должен подходить конкретному автомобилю: некоторые авто не оснащены специфичным типом креплений и в них не может быть установлен ряд моделей кресел.

Не стоит покупать кресло «с рук», уже бывшее в употреблении. Даже если на нем нет видимых повреждений, оно может иметь микротрещины, возникшие вследствие ударов или превышения срока эксплуатации, поэтому пользоваться таким устройством будет небезопасно.