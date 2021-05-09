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Быстрая продажа автомобиля

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Каким бы надежным не был автомобиль, рано или поздно приходит время его продажи. Этот процесс может затянуться на несколько недель или даже месяцев. При этом в жизни порой возникают ситуации, когда необходимо получить деньги в самые сжатые сроки и без лишней волокиты. Как же быстро продать автомобиль по выгодным условиям и без траты времени? Существует несколько способов, о которых мы поговорим в этой статье. 

Содержание
  1. Самостоятельная продажа
  2. Продать через автодилера или автоаукцион  
  3. Трейд-ин

Самостоятельная продажа

Самый рискованный и времязатратный способ, но благодаря отсутствию посредников можно рассчитывать на максимальную выгоду. Большинство автовладельцев прибегают к размещению объявлений на интернет-ресурсах, которые специализируются на купле-продаже транспортных средств. Услуги этих сервисов в основном бесплатные. 

Текст объявления должен содержать информацию о технических характеристиках и комплектации автомобиля. Ускорить процесс поиска покупателя поможет наличие 3-4 качественных фотографий, на каждой из которых автомобиль должен быть показан в разных ракурсах. При выборе цены нужно ориентироваться на объявления с аналогичными моделями авто с похожими показателями пробега.  

Продать через автодилера или автоаукцион  

Один из самых удобных способов, с помощью которого можно быстро реализовать автомобиль по высокой цене. Срочный выкуп происходит буквально в течение 1-2 дней. Можно продать автомобиль практически в любой состоянии. Многие компании предлагают достаточно выгодные условия по скупке битых машин. На сайте https://carsbir.ru/ можно узнать условия срочного выкупа автомобиля.

Владельцу машины не требуется тратить время на размещение объявления, выбор и общение с покупателем, личные встречи и т.д. Достаточно позвонить на номер компании или подать заявку на сайте. Специалист свяжется с автовладельцем и обсудит дальнейшие детали сделки. 

Трейд-ин

Вариант для тех, кто собирается обменять старый автомобиль на новый. Программа трейд-ин предусматривает приобретение автосалон машины с пробегом в счет цены нового авто. Главный плюс этого способа – экономия времени и сил. Все вопросы берет на себя автосалон, поэтому не нужно проводить предпродажную подготовку, искать покупателя и т.д. 

Существенный недостаток – выкуп по цене ниже рыночной. Дилеры хотят получить максимальную доход от каждой сделки, поэтому рассчитывать на высокую стоимость за сдаваемый по программе трейд-ин автомобиль не стоит.

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