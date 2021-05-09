Этапы и виды ремонта спецтехники

Строительство различных сооружений, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры невозможно без применения спецтехники. Несмотря на мощность таких машин, они периодически выходят из строя из-за высокой нагрузки, естественного износа деталей, аварийных ситуаций. В таких случаях требуется ремонт, провести который способна далеко не каждая СТО ввиду габаритов, сложности агрегатов строительной техники.

Одним из самых известных производителей экскаваторов, погрузчиков, тракторов, дорожных катков является корпорация JBC. Машины этой британской компании отличаются мощностью, надежностью, высокой производительностью. Для ремонта такой техники необходимо использовать только оригинальные детали. На сайте https://miravtostekol.ru/avtostekla_spectekhnika/jcb можно найти стекла для спецтехники JBC, комплектующие агрегатов, механизмов, дополнительное оборудование и приспособления. При этом ремонт такой спецтехники потребует проведения точной диагностики, качественных работ механиками высокой квалификации.

Основные этапы ремонта

При полном или частичном выходе спецтехники из строя вначале необходимо вызвать специалистов для предварительного осмотра и оценки сложности ремонтных работ. Если устранить на месте неисправность невозможно, машину доставляют в мастерскую. Общая схема проведения ремонта состоит из таких этапов:

Проведение предварительного осмотра. Составление акта приема спецтехники с указанием результатов осмотра. Проведение общей технической диагностики с помощью контрольно-измерительных приборов, позволяющих установить причины поломки. При этом обязательно проверяется исправность двигателей, гидравлических, топливных систем, электрооборудования, ходовой части, крепежных деталей и соединений. Демонтаж техники, составление ведомости выявленных дефектов. Согласование с заказчиком перечня работ, необходимых запчастей, предварительной сметы. Непосредственное устранение поломок, замена неисправных деталей. Диагностика, тестирование под нагрузками, обкатка отремонтированной техники.

На последней стадии подписывается акт сдачи спецтехники, заказчику предоставляется гарантийная, техническая документация о выполненных работах.

Виды ремонтных работ

Различают два общих типа ремонта – текущий и капитальный. В первом случае меняют отдельные неисправные или изношенные детали. При капитальном ремонте замене подлежать базовые агрегаты, системы, необходимые для восстановления полного ресурса машины.

Для устранения неисправностей спецтехники часто проводят такие операции:

демонтажные, сборочные;

диагностические;

сварочные;

электротехнические;

регулировочные;

смазочные;

покрасочные.

От качества проведенного ремонта зависит срок службы, производительность спецтехники. При выборе СТО важно учесть репутацию мастерской, наличие современного оборудования, инструментов, квалифицированного персонала.