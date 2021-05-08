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Опубликованы первые изображения универсала модели Genesis G70

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Универсалы пользуются большим спросом на европейском рынке, который для компании Genesis является очень важным.
Корейский производитель роскошных автомобилей в Сети опубликовал тизеры своего первого в истории универсала.

Известно, что модель создана на базе седана Genesis G70, который ранее фотошпионами уже был замечен во время дорожных тестов.

Опубликованы первые изображения универсала модели Genesis G70

Универсал в Европе поступит в продажу летом. Он получил очень сильно заваленное заднее стекло и большой козырек с размещенным на нем стоп-сигналом.

Genesis универсал покажет в ближайшее время. Предположительно дебют состоится одновременно с выходом марки на европейский рынок.

genesis Genesis G70
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