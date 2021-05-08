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Citroen презентовала новый компактный грузовой фургон My Ami Cargo

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Citroen разработала новый электрический автомобиль My Ami Cargo. Его создавали как коммерческий транспорт для доставки небольших посылок.

В целом My Ami Cargo является коммерческим вариантом My Ami, у которого убрали одно кресло, а освободившееся пространство оборудовали для перевозки грузов.

Стоимость нового электрокара составляет от 6490 евро, что в пересчете по актуальному курсу составляет от 584 тыс. рублей.

Citroen презентовала новый компактный грузовой фургон My Ami Cargo
Вместо пассажирского сидения в My Ami Cargo установили пластиковый бокс общим объёмом 260 литров. В движение новинка приводится 8-сильным электрическим мотором, который получает питание от батареи емкостью 5,5 киловатт-часа.

На одном заряде My Ami Cargo может проехать до 75 км, максимальная скорость составляет 45 км. Заряжать электрокар можно от бытовой розетки, а на полную зарядку требуется 3 часа.

Citroen коммерческий вариант My Ami разработала для служб доставки, которые занимаются перевозкой заказов в одном районе. Также электрокары можно использовать на закрытых предприятиях.

Citroen презентовала новый компактный грузовой фургон My Ami Cargo
Во Франции Citroen My Ami Cargo в продаже появится в июне текущего года. Напомним, что Citroen Ami на рынке предлагается с февраля прошлого года, и стоит отметить, что этот электрокар сертифицирован как квадроцикл.

Citroen презентовала новый компактный грузовой фургон My Ami Cargo Citroen презентовала новый компактный грузовой фургон My Ami Cargo

citroen Citroen My Ami Cargo
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