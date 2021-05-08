Citroen презентовала новый компактный грузовой фургон My Ami Cargo

Citroen разработала новый электрический автомобиль My Ami Cargo. Его создавали как коммерческий транспорт для доставки небольших посылок.

В целом My Ami Cargo является коммерческим вариантом My Ami, у которого убрали одно кресло, а освободившееся пространство оборудовали для перевозки грузов.

Стоимость нового электрокара составляет от 6490 евро, что в пересчете по актуальному курсу составляет от 584 тыс. рублей.



Вместо пассажирского сидения в My Ami Cargo установили пластиковый бокс общим объёмом 260 литров. В движение новинка приводится 8-сильным электрическим мотором, который получает питание от батареи емкостью 5,5 киловатт-часа.

На одном заряде My Ami Cargo может проехать до 75 км, максимальная скорость составляет 45 км. Заряжать электрокар можно от бытовой розетки, а на полную зарядку требуется 3 часа.

Citroen коммерческий вариант My Ami разработала для служб доставки, которые занимаются перевозкой заказов в одном районе. Также электрокары можно использовать на закрытых предприятиях.



Во Франции Citroen My Ami Cargo в продаже появится в июне текущего года. Напомним, что Citroen Ami на рынке предлагается с февраля прошлого года, и стоит отметить, что этот электрокар сертифицирован как квадроцикл.