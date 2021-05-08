Полноприводный Mercedes-Benz EQA был представлен в Европе

Полноприводная версия электрического кроссовера Mercedes-Benz EQA стала доступна для заказа в Европе. Напомним, что ранее немецкий автопроизводитель предлагал только переднеприводный вариант модели.

Дебют полноприводного Mercedes-Benz EQA месяц назад состоялся в Китае, а теперь модель добралась до европейцев.

Предлагается базовый EQA 300 4Matic с 228-сильной электрической установкой, способной выдать 390 Нм крутящего момента.

Базовая версия полноприводного варианта до первой «сотни» разгоняется за 7,7 сек. Также клиентам доступен более мощный вариант — EQA 350 4Matic, у него мощность 292 л.с. и 520 Нм, а это позволяет совершать разгон до 100 км/ч за 6 сек.

Не зависимо от версии максимальная скорость электрокаров ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

На старте продаж EQA был доступен только в версии EQA 250, а это переднеприводная модификация с одним мотором мощностью 190 л.с.

Дебют переднеприводной версии Mercedes-Benz EQA в Европе состоялся в начале года, и с того момента компания на нее приняла более 20 тыс. заказов

В EQA 300 4Matic и EQA 350 4Matic установлена тяговая батарея емкостью 66,5 кВт∙ч. На одной зарядке кроссоверы могут проехать до 400 и 409 км соответственно.

В Германии EQA 300 4Matic стоит от 53 500 евро. Ценник старшей полноприводной версии стартует от 56 200 евро.

Покупатели электрических кроссоверов получают один год бесплатной зарядки от терминалов Green Charging и сниженную стоимость использования для зарядки терминалов Ionity.