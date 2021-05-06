Чешский лифтбек Skoda Octavia 2021 года оснащается несколькими моторами. В Европе линейка моторов мало-помалу возрастает. В России ее сборку, как и сборку дореформенной модели, производят на заводе в Нижнем Новгороде.

Комплектации и стоимость

Несмотря на то, что кузов Skoda Octavia 2021 года остался прежним, вся машина подверглась довольно значительным изменениям. В то же время технические параметры чешского авто остались неизменными. Skoda цена от официального дилера зависит от варианта исполнения. Обновленная Октавия предлагается российским покупателям в трех исполнениях вместе с довольно обширным списком опционального оборудования. В число включаемого по умолчанию оборудования входят:

полноразмерное запасное колесо;

бортовой компьютер;

аудиосистема;

сенсорный планшет с восьмидюймовой диагональю;

кондиционер;

рулевой электрический усилитель.

Стоимость стартового варианта чешской модели составляет 1,41 млн руб. Новый Skoda Octavia купить в Екатеринбурге с АКПП можно, доплатив 57 тыс. руб.

Технические параметры

Шкода Октавия комплектации 2021 года основана на модульной платформе MQB, вследствие чего изменились и размеры, и конструкция авто. Ширина чешского лифтбека теперь равна 1829 миллиметрам, длина – 4689 миллиметрам, высота – 1485 миллиметрам. Колесная база у авто равна 2686 миллиметрам. В основу новой чешской Octavia положены прежние передние стойки McPherson и торсионная балка, закрепленная сзади. В России все модификации Октавия оснащаются лишь мотором с турбонаддувом объемом 1,4-л, мощность которого составляет 150 л. с. В стандартной комплектации авто оснащается шестиступенчатой АКПП, однако за дополнительную плату можно купить восьмискоростную АКПП. В Европе доступны три турбированных двигателя. В качестве стартового варианта выступает мотор объемом 1 л мощностью до 110 л. с. Немного дороже предлагаются варианты с моторами объемом 1,5 л и 2 л, мощность которых составляет 150 л. с. и 190 л. с. соответственно. Имеется также газовый вариант первого двигателя. Наряду с ними на европейском рынке можно купить и турбодизельный мотор объемом 2 л, выдающий до 200 л. с.

После смены поколений Октавия не получила новых внедорожных способностей. Поскольку ее клиренс составляет не более 158 миллиметров, эксплуатация авто за пределами асфальтированной дороги ограничена.