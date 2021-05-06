Какой бренд автосканеров лучше

Чем сложнее и «умнее» становится электронная начинка авто, тем больше появляется разнообразных диагностических устройств для работы с ней. Уже давно автолюбители подбирают сканер не только исходя из его технических характеристик, но и по таким критериям как удобство пользования, автономность, многофункциональность, производитель.

Именно о брендах и самых лучших моделях поговорим сегодня подробнее. Специально для вас мы собрали небольшой ТОП, поэтому обязательно дочитайте до конца, чтобы узнать какой же бренд все-таки лучше.

Содержание Ucandas Launch Emitron RocknParts Scanmatik Maxidiag Заключение

Ucandas

Этот бренд выпускает сравнительно дорогие, но чрезвычайно функциональные и простые в работе сканеры. Самая топовая модель – VDM2. Некоторые специализированные издания признали данную модель лучшей в категории «Сканер с Bluetooth». Вот только несколько из множества его достоинств:

совместим почти с любыми марками автомобилей;

имеет собственное приложение, полноценно работающее даже на самых старых версиях Android;

интерфейс полностью русифицирован и интуитивно понятен;

функционирует в автоматическом режиме и передает данные в реальном времени.

Launch

Довольно популярный среди отечественных автовладельцев бренд, выпускающий сканеры под любые запросы – от бюджетных любительских до профессиональных дилерских. В последнем сегменте стоит выделить Pilot Scan. Модель предназначена для повседневной работы специалистов, поэтому кроме серьезной технической начинки оснащена физическими клавишами управления, сенсорным IPS экраном и ударопрочным корпусом.

Launch ориентированы на универсальность, благодаря чему даже самые недорогие их устройства совместимы с большинством популярных марок автомобилей.

Emitron

В продукции данного производителя отлично сочетаются такие два ключевые фактора как цена и качество. Наибольшей популярностью пользуется модель с Wi-Fi – Vgate iCar. В ней совмещаются два типа устройств: сканер и маршрутизатор. Прибор работает на основе самого распространенного чипсета ELM327.

Среди его преимуществ:

считывание более ста рабочих характеристик автомобиля;

фиксация параметров различных систем во время появления ошибки (неисправности);

корректировка подачи топлива;

стирание ошибок.

Устройства от Emitron способны работать с большинством бензиновых моделей до 1996 года выпуска и дизельных до 2004 года выпуска.

RocknParts

Производитель славится тем, что выпускает довольно компактные приборы. Это здорово выручает в ситуациях, когда разъем OBD II размещен неудобно. Несмотря на небольшие габариты и стоимость, параметры модели Zip ELM327 OBD2 Wi Fi v1.5 довольно неплохие. Кроме стандартного набора функций, по типу считывания, расшифровки и стирания кодов ошибок, она может мониторить работу мотора и системы зажигания в реальном времени. Также RocknParts поддерживает большинство популярных протоколов.

Scanmatik

Устройства этого бренда выбирают те, кто предпочитает удобство использования. К примеру, модель 2 PRO оснащена возможностью USB-подключения, за счет чего можно быстро соединить автосканер с ноутбуком или смартфоном. Из особенностей также следует выделить наличие специальной системы блокировки, отключающей устройство при скачках напряжения.

Кроме этого, 2 PRO может подключаться к прикуривателю для подачи постоянного питания, а наличие импульсного блока питания предохраняет от перегрева. Бренд рассчитан на использование практически в любых условиях, поэтому модели поддерживают все популярные протоколы: OBD II, CAN, VPW.

Maxidiag

Эти приборы рассчитаны на применение в сложных атмосферных условиях и способны нормально функционировать при температуре до -20°C. Бренд отличается тем, что старается максимально облегчить работу с автосканером. Для этого разработан специальный, очень простой и понятный интерфейс с подсказками. Из «фишек» модели Elite MD802 Full можно выделить функцию стоп-кадра данных и возможность активации реле и всевозможных локальных систем.

Интересным решением является MD808 Pro. Этот прибор разработан специально для автомехаников, так как лишен некоторых специфических функций (программирование и кодирование). Источник, специализированный интернет магазин, сообщает о том, что цена такой модели в несколько раз меньше, чем у диагностических устройств подобной направленности.

Заключение

Рынок автосканеров в настоящее время очень большой. Запутаться очень легко даже не в моделях, а в брендах – настолько велико их количество. Выше мы представили перечень из самых популярных среди отечественных автолюбителей производителей. Многие из них делают упор на широкий функционал, а некоторые – на эргономичность и простоту использования.

Выделить из них самый лучший – довольно проблематично, поскольку критерии такой оценки у каждого автовладельца разные. Кто-то выбирает подешевле и попроще, а кому-то важен большой набор функций. Поэтому рекомендуем в первую очередь определиться с тем, что вам нужно от автосканера, и уже потом подбирать бренд под свои цели.