Какой карбюратор лучше на УАЗ

Обычно основным критерием при выборе конкретного карбюратора на УАЗ считается расход топлива за городом, а не при езде по бездорожью (ведь до него нужно сначала доехать). Выбор устройств для подачи топлива невелик и может быть проблематичен для неопытных автовладельцев. Поэтому давайте разберемся с этим вопросом как можно подробнее.

Штатные решения и важные тонкости замены оборудования

Вначале транспортные средства от Ульяновского автопроизводителя оснащались однокамерным карбюратором К-131, а немногим позже — усовершенствованной моделью К-126. Последние модели штатного оборудования для подачи топлива — К-151. Но нужно понимать, что даже штатные карбюраторы УАЗ при неправильной эксплуатации будут работать некорректно. Поэтому важно не просто подбирать совместимое устройство, но и понимать принцип его работы, чтобы правильно отрегулировать.

Многие уазисты решают использовать, к примеру, модель К-126 вместо К-421. Подобный подход справедлив для мастеров, которые меняют карбюратор своими руками — в гараже, так как обе модели:

довольно похожи в плане конструкций;

не содержат много «лишних» узлов и элементов;

практически не отличаются по экономичности от К-151.

Динамические параметры при преодолении бездорожья — еще один важный параметр для УАЗа. Поэтому если главные задачи — добиться максимальных показателей отдачи и разгона, то лучше обратить внимание на модель К-135. Эта система подачи топлива отличается заслонками, которые открываются параллельно, а это, в свою очередь, позволяет добиться оптимального качества бензина и не сказывается на процессе эксплуатирования автомобиля.

Еще один важный момент, о котором нужно помнить: любая модификация в системе подачи бензина автомобиля может привести к определенным трудностям в плане подключения электрических компонентов. К примеру, некоторые карбюраторы могут не подходить к конкретному УАЗу по своей конструкции, что повлечет за собой проблемы при монтаже воздушного фильтра. Также, очень важно соблюдать правильную последовательность работ при подключении эконостата и клапанов холостого хода.

Какой же карбюратор выбрать на УАЗ: 3 лучших варианта

В качестве примера рассмотрим 421 двигатель. Согласно постам уазистов и автослесарей с разных форумов, блогов и сайтов, для этого мотора есть 3 наиболее удачных решения. При этом, все они почти одинаковы в плане расхода топлива, поэтому нужно понимать, что затраты могут не окупиться.

Вариант 1: Солекс от Нива Тайга

Этот вариант встречается чаще всего, а также имеет наибольшее число положительных отзывов. Установив новый карбюратор на 421 мотор, можно полностью раскрыть его потенциал, «заставив» пробуксовывать сразу 4 колеса транспортного средства. При этому, можно добиться увеличения предельной скорости машины до 150 км/ч. Расход топлива, при этом, будет составлять не более 9-12 л. на 100 км.

Вариант 2: Штатное устройство К-151Е

Такой вариант пользуется популярностью потому, что не требует финансовых вложений в процессе замены. Но есть и 2 весьма серьезный недостатка решения:

Трудность в плане настройки. Сложное обслуживание.

Но, правильно настроив К-151Е, можно добиться максимальной отдачи ДВС. Расход на 100 км. пути, при этом, составит от 11 до 12 литров при условии смешанного режима езды.

Вариант 3: Жигулевский ДААЗ

Среди плюсов ДААЗ от Жигулей можно выделить:

простое техническое обслуживание;

доступность расходников;

прекрасный пуск двигателя в мороз;

хорошая тяга на пониженных оборотах;

стабильность работы;

экономичность при условии умеренного режима эксплуатации;

нет необходимости прибегать к глобальным переделкам.

Из минусов можно выделить то, что диаметры диффузоров и каналов не позволяют раскрыть весь потенциал двигателя. Поэтому карбюраторы ДААЗ на 421-й мотор не ставятся в тех случаях, когда необходимо добиться максимальной проходимости машины в сельской местности.

Некоторые тонкости установки

Выполнить замену карбюратора можно самостоятельно, в гараже. Для этого не нужно какие-то особые специнструменты или оборудование. Главное — помнить, что придется оснастить педаль газа тросиковым механизмом (для получения максимально плавного хода).