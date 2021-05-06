Демография российских дорог: кто водит какие машины

Аналитическое агентство “Автостат” провело исследование, чтобы выяснить какие марки автомобилей наиболее характерны для разных возрастных групп среди мужчин и женщин. Одни результаты подтверждают стереотипы, другие оказались неожиданными.

Вместе с carVertical посмотрим поближе на демографию российского автопарка.

Общая структура

Как и ожидалось, подавляющее большинство людей за рулем — мужчины, их доля составляет 68.3%. Средний возраст всех водителей независимо от пола — 47 лет, среди дам — 45, а вот мужчины-водители в среднем чуть старше — 48.

В чем два пола сходятся, так это в том, какая категория наиболее многочисленна: и у мужчин-автовладельцев, и у женщин это 38 лет.

Самые молодежные и возрастные бренды

Старше других оказались владельцы Chevrolet — 54 года. На втором месте — автомобили Suzuki, чьи водители на пару лет моложе.

Противоположность “Шевроле” — MINI, самая “молодая” марка, средний возраст водителей составляет 42 года. Дальше с небольшим отрывом идут BMW и KIA.

Женские и мужские машины

MINI лидирует и в еще одной категории — наибольший процент дам среди владельцев, 61.2%. Вторую строчку среди “дамских” авто довольно неожиданно занял Porsche, а за ним расположились Bentley, Jaguar, Lexus. У всех них доля женщин за рулем составляет половину или больше.

Интересно, что мужчины в “своих” марках доминируют сильнее, а сами эти бренды — дешевле “женских”. Самым “мужским” автомобилем оказался УАЗ (84.9%), всего на три десятых отстал тот же Chevrolet. В пятерку с показателем выше 70% входят LADA, Haval, Geely.