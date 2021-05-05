OPPO готовится к запуску производства собственных автомобилей на электротяге

Китайская компания Oppo многим известна как производитель смартфонов, но скоро марка может начать предлагать и собственные автомобили.

Официально о разработке своего первого автомобиля OPPO не сообщала, а информацию предоставили несколько инсайдеров.

По их информации, OPPO готовится к запуску производства своих автомобилей, причем предполагается, что речь идет о машинах на электротяге.

На это указывает информация о переговорах гендиректора марки Чэнь Миньон с поставщиками американской Tesla по поводу поставок аккумуляторов.

Также есть данные о собранной команде, которая займется автомобилями, и более того, сообщается, что эта команда уже несколько лет анализирует возможность запуска собственного автомобиля.