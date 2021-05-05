Теперь в линейке модели появились электрифицированные версии, которые уже скоро станут доступны для покупки на европейском рынке.

Toyota официально представила электрический фургон Toyota Proace City Electric, получивший две модификации – грузовую и пассажирскую с запасом хода от 260 до 280 км и багажником до 2 693 литров.

В Европе автомобиль продается с обычным 4,4-метровым и удлиненным 4,75-метровым кузовом, если речь идет о фургоне.

Пассажирская версия вышла в пяти- или семиместном вариантах с объемом багажника 597 и 2 126 или 850 и 2 693 литра.

Электродвигатель в новинке расположили на передней оси, а его мощность в режиме Спорт составит 136 л.с. при 260 Нм, тогда как эко режим понижает отдачу до 82 л.с. при 180 Нм. Максимальная скорость составит 135 км/ч.

Прием заказов на Toyota Proace City Electric уже ведут, тогда как его живые продажи планируется начать в четвертом квартале. Стоимость и комплектации будут названы позднее.