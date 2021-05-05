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FIAT анонсировал новый компактный кроссовер и предложил выбрать для него имя

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Компания FIAT готовит презентацию новой модели, которой окажется компактный кроссовер.

Новинку показали на первых изображениях, наряду с которыми в компании предложили проголосовать за название новинки, выбрав из трех вариантов — Tuo, Domo или Pulse.

Первым рынком для этой модели станет Южная Америка, а позднее его планируют запустить и в других странах.

Сейчас известно, что основой для кроссовера стала платформа MLA, за счет которой в моторной гамме будет 1,3 или 1,0-литровые установки мощностью 110 и 125 л.с.

Среди трансмиссии будет шестискоростной автомат. Другие подробности о кроссовере пока не раскрываются.

FIAT анонсировал новый компактный кроссовер и предложил выбрать для него имя

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