FIAT анонсировал новый компактный кроссовер и предложил выбрать для него имя

Компания FIAT готовит презентацию новой модели, которой окажется компактный кроссовер.

Новинку показали на первых изображениях, наряду с которыми в компании предложили проголосовать за название новинки, выбрав из трех вариантов — Tuo, Domo или Pulse.

Первым рынком для этой модели станет Южная Америка, а позднее его планируют запустить и в других странах.

Сейчас известно, что основой для кроссовера стала платформа MLA, за счет которой в моторной гамме будет 1,3 или 1,0-литровые установки мощностью 110 и 125 л.с.

Среди трансмиссии будет шестискоростной автомат. Другие подробности о кроссовере пока не раскрываются.