Новый бюджетный семиместный кроссовер Honda N7X представлен официально

Honda представила концепт семиместного кроссовера N7X. Аббревиатура переводится как New 7-Seater eXcitement и указывает на новую модель.

Серийная версия нового кроссовера будет представлена в августе текущего года. На рынке она придет на смену BR-V, выпущенного семь лет назад для стран Юго-Восточной Азии.

Во внешности Honda N7X можно увидеть решения, позаимствованные у минивэна Odyssey и кроссовера HR-V. Интерьер концепта компания показывать не стала.

Предположительно, серийный N7X получит турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 128 л.с.

Такой силовой агрегат может работать с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод у кроссовера будет исключительно передний.