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Новый бюджетный семиместный кроссовер Honda N7X представлен официально

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Honda представила концепт семиместного кроссовера N7X. Аббревиатура переводится как New 7-Seater eXcitement и указывает на новую модель.
Серийная версия нового кроссовера будет представлена в августе текущего года. На рынке она придет на смену BR-V, выпущенного семь лет назад для стран Юго-Восточной Азии.

Во внешности Honda N7X можно увидеть решения, позаимствованные у минивэна Odyssey и кроссовера HR-V. Интерьер концепта компания показывать не стала.

Новый бюджетный семиместный кроссовер Honda N7X представлен официально

Предположительно, серийный N7X получит турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 128 л.с.

Такой силовой агрегат может работать с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод у кроссовера будет исключительно передний.

Новый бюджетный семиместный кроссовер Honda N7X представлен официально Новый бюджетный семиместный кроссовер Honda N7X представлен официально

honda Honda N7X
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