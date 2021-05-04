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Hyundai официально анонсировал новый бюджетный кроссовер Hyundai AX1

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Ранее компактную модель кроссовера замечали во время тестирования, но недавно компания официально опубликовала первый тизер, анонсируя скорый дебют новинки.

Hyundai официально анонсировал новый бюджетный кроссовер с названием Hyundai AX1, который станет самым маленьким кроссовером в линейке марки.

Этот автомобиль создается для Индии и стран Юго-Восточной Азии, однако не исключается, что его будут продавать и на других рынках.

Официальной информации о технических характеристиках и других особенностей нет.

Ранее сообщалось, что ширина и длина новинки немного больше чем у Hyundai i10, но высота и дорожный просвет прототипа значительно выше, чем у сити-кара i10.

Корейское издание The Korean Car Blog также предположило, что Hyundai сейчас готовит аналог Kia Sonet, который уже предлагается на индийском рынке.

hyundai Hyundai AX1
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