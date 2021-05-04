Hyundai официально анонсировал новый бюджетный кроссовер Hyundai AX1

Ранее компактную модель кроссовера замечали во время тестирования, но недавно компания официально опубликовала первый тизер, анонсируя скорый дебют новинки.

Hyundai официально анонсировал новый бюджетный кроссовер с названием Hyundai AX1, который станет самым маленьким кроссовером в линейке марки.

Этот автомобиль создается для Индии и стран Юго-Восточной Азии, однако не исключается, что его будут продавать и на других рынках.

Официальной информации о технических характеристиках и других особенностей нет.

Ранее сообщалось, что ширина и длина новинки немного больше чем у Hyundai i10, но высота и дорожный просвет прототипа значительно выше, чем у сити-кара i10.

Корейское издание The Korean Car Blog также предположило, что Hyundai сейчас готовит аналог Kia Sonet, который уже предлагается на индийском рынке.