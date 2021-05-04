Об отзыве автомобилей немецкой марки стало известно из сообщения Росстандарта.

Audi отзывает в России более 100 автомобилей Audi A6 и Audi A7, которые были проданы в период с 2019 года.

В 103 экземплярах моделей есть вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира.

В частности, говорится о возможном неполном раскрытии воздушного мешка, что в свою очередь приведет к снижению потенциальной степени защиты.

Помимо этого, есть вероятность, что при срабатывании оторвутся пластмассовые части. Проблемы с подушкой безопасности могут возникнуть из-за передней панели, при производстве которой были отклонения.

В рамках отзыва будет проведена проверка и при необходимости доработка передней панели. Все работы проведут за счет компании.