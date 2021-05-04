Citroen скоро представит самый бюджетный кроссовер в своей истории

Citroen в текущем году намерена выпустить новый кроссовер, который станет самой доступной моделью за всю историю компании.

Про будущую новинку сообщили индийские профилирующие сайты, они написали, что кроссовер в Индии будет стоить около 500 тысяч рупий, что пересчете по текущему курсу составляет 510 тысяч рублей.

Помимо цены стали известны некоторые подробности про модель. Так, стало известно, что представитель SUV будет построен на платформе CMP созданной PSA Group.

Эта тележка уже лежит в основе Peugeot 2008, Opel Corsa и Opel Mokka. Под капотом дешевого Citroen будут устанавливать 1,2-литровый мотор мощностью 118 л.с.

В паре с силовым агрегатом будет работать пятиступенчатая механическая трансмиссия или шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Ожидается, что в Индии кроссовер будет предлагаться со светодиодной оптикой и фонарями, а также мультимедийной системой с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto.