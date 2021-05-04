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Автоводители в России пострадали от использования системы ЭРА-ГЛОНАСС

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Все автомобили в России продаются с обязательной системой – Эра Глонасс, но как оказалось, она способна и привести к неприятным для водителей последствиям.

Впрочем, речь идет не о катастрофической проблеме, тем не менее. Как выяснили журналисты портала «АвтоВзгляд», автоводители в России пострадали от использования системы ЭРА-ГЛОНАСС, причем касается это в первую очередь модуля, у которого вышел срок службы.

Блок Эры Глонасс рассчитан работать три года, после чего требуется обращение в сервисный центр для замены аккумулятора.

Понять, что требуется замена батарейки в блоке можно по миганию лампочки на модуле, либо сигнальных ламп на приборной панели.

Если игнорировать замену батарейки в блоке, то он начинает использовать заряд основного аккумулятора автомобиля, разряжая его за несколько дней.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы таких машин как LADA, KIA, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz и Volkswagen, а также моделей Skoda Karoq и Octavia.

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