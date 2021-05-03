Skoda Rapid 2021

Škoda любит выставлять напоказ работы своих дизайнеров. То же самое и с Rapid, четвертое (да, уже четвертое!) Поколение которой дебютирует в мае. Филип Булински уже управлял им, поэтому, если вы хотите узнать подробности, пожалуйста, ознакомьтесь с его материалами ниже. А пока давайте посмотрим, как будет выглядеть машина.

В Китае у Skoda Rapid все хорошо и только что обновили, правда, намного меньше, чем у версии, предназначенной для российского рынка.

С весны 2019 года вместо модели Rapid мы можно увидеть модель Scala. Однако, как известно, прямым преемником он не является, потому что различия между этими автомобилями довольно большие. В России и Китае не было решено вводить более дорогой Scala, но модель Rapid все еще есть, которая считается намного более дешевой машиной. Теперь Skoda внесла фейслифтинг для этой модели и сделала ее немного похожей на европейскую Scala. Интересно, что вы можете купить как версию Spaceback, так и версию Sedan, так что можно с уверенностью сказать, что рынок процветает, а ситуация с брендом идет очень хорошо. Просто выберете купить Шкода Рапид 2021 года у официального дилера.

Начнем с габаритов автомобилей, потому что седан имеет длину 4512 миллиметров, ширину 1706 миллиметров и высоту 1469 миллиметров, а Spaceback имеет длину 4312 миллиметров и высоту 1475 миллиметров. Автомобили доступны в четырех цветах: Acapulco Blue, Titanium Beige, Reflex Silver и Polar White, что немного скромнее, но в итоге должно быть дешевым, а не роскошным. Колесная база составляет 2603 миллиметра, что, по словам Skoda, обеспечивает много места для ног пассажиров. Внутри произошло несколько изменений, в том числе новая мультимедийная система с 8-дюймовым ЖК-дисплеем. Под капотом он довольно скромный, ведь здесь всего один 1,5-литровый двигатель мощностью 110 л.с. и 145 Нм. Может сочетаться с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Skoda адаптировала агрегат к будущим стандартам выбросов в Китае, которые вступят в силу с 2023 года, поэтому необходимость в модификации агрегата через 2 года отпадет. Средний расход топлива этого двигателя составляет 5,6 литра, но Skoda не уточнила, в каком цикле.

Шкода модели 2021 в Брянске

Вы можете купить модель skoda rapid hockey edition и прочие версии. Визуальные изменения видны, потому что изменились фары, решетка и бамперы, которые теперь относятся к модели Scala, доступной в Европе. Качество материалов внутри также улучшилось, поэтому теперь автомобиль должен выделяться очень хорошим соотношением цены и качества, поскольку он останется дешевым предложением на китайском рынке. В Европе модель Scala сделана намного лучше и предлагает своему покупателю гораздо больше, но это также комбинация с гораздо более высокой ценой.