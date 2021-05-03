Беспроводные кнопки вызова официанта в ресторанах

Уровень обслуживания в ресторанах и лояльность их посетителей в значительной мере зависят от свежести и температуры подаваемых блюд. Для обеспечения максимально эффективного взаимодействия между официантами и другими работниками этих заведений используются беспроводные коммуникации.

Основные сведения

Беспроводная кнопка вызова официанта на кухню действует следующим образом:

официантам выдают пейджеры, являющиеся самыми удобными приспособлениями для приема сигналов без проводов;

на кухне размещают информационную табличку с кнопками;

после получения заказа от официанта повар готовит блюда, а когда заканчивает, нажимает на кнопку, чтобы позвать официанта;

получивший вызов официант приходит на кухню и относит заказ клиенту.

Беспроводные системы вызова облегчают жизнь официантам, которые избавляются от необходимости постоянно заглядывать на кухню, и работникам кухни, которых никто не торопит и не отвлекает от дела. При этом клиенты ресторана получают свежие и горячие блюда максимально быстро. Использование таких систем позволяет подавать блюда по мере готовности, посменно.

Дальность действия и качество связи беспроводных кнопок вызова официанта

Радиус действия разных беспроводных кнопок вызова официанта варьируется от пятидесяти до трехсот метров. Он зависит от целого ряда факторов, включая схему использования передатчиков, условий передачи радиосигнала и тип приемных приспособлений. На дальность их действия также оказывают влияние конструктивные особенности здания, число этажей, число перекрытий и стен, стройматериалы, подвальные условия. Кроме того, качество поступления сигналов от кнопок вызова во многом определяется помехами от работающих поблизости радиопередающих систем, включая радиорелейные станции, радиостанции, ретрансляторы Wi-Fi и мобильной связи. Еще один немаловажный фактор – соседство разнообразных источников импульсных помех: электрогенераторов, трансформаторов, мощных промышленных электроприборов. Чтобы увеличить радиус действия кнопок вызова официанта в сложных условиях, используются ретрансляторы сигналов.

Таким образом, применение беспроводных кнопок вызова официанта в ресторанном бизнесе повышает качество обслуживания и улучшает работу сотрудников. В этих целях можно пробрести готовый комплект необходимых устройств или составить его самостоятельно из требуемых элементов.