Как правильно полировать автомобильные фары

На данный момент большую часть автомобильных фар изготавливают из поликарбоната. Данный материал имеет ряд преимуществ, которые не уступают стеклу. Однако поликарбонату свойственно со временем желтеть и мутнеть. Разумеется, это не придаст автомобилю ухоженного вида, поэтому необходимо вернуть первозданный вид фарам.

Почему мутнеют и желтеют фары

На самом деле, существует две основные причины помутнения оптики. Первая причина состоит в том, что фары во время поездок контактируют с дорожным пескоструем. Грубо говоря, на фары попадает пыль, песчинки и мелкие камни, что провоцирует преждевременную желтизну.

Вторая причина — это ускорение процесса помутнения самими владельцами автомобилей. Это случается из-за того, что водитель, по незнанию, зимой или в конце сезонов пытается почистить фары сухой тряпкой. Так, может казаться, что это отличный способ избавить оптику от пыли, однако, на деле водитель попросту затирает и царапает пластик, тем самым неосознанно нанося ему вред.

Так же, есть вероятность, что появление желтизны – это следствие долгой работы фар, то есть ее старости. В таком случае никакая полировка не спасет.

Важно: на фаре есть защитное покрытие, благодаря которому можно полировать их 4-5 раз.

Поликарбонат полюбился производителям из-за своей дешевизны в производстве, а также гибкости, которая в отличие от стекла, позволяет создавать более сложные формы. И, как говорилось ранее, пластиковые фары более подвержены к желтизне и видимых повреждений, что влияет на работоспособность и внешний вид автомобиля. Но не стоит расстраиваться и спешить покупать новые фары, так как их все еще можно спасти простой полировкой.

Начнем с подготовки авто перед полировкой. Не стоит спешить и сразу же приступать к полировке. Для начала, рекомендуется обклеить фары по площади малярным скотчем. Можно наложить еще некоторое количество слоев параллельно так, чтобы кузовные запчасти, радиаторная решетка или любой декор были закрыты. Таким образом, они не повредятся во время работы.

Процесс полировки имеет свои нюансы

После того, как вы подготовили свою машину, можно приступить к самому важному действию. Однако, стоит отметить, что работа полировочным кругом способствует нагреванию пластика, так что не стоит сильно давить или переусердствовать. Тут возникает вопрос: почему тогда нельзя использовать обычную тряпку, ведь она намного мягче? Ответ прост – она не даст нужный разогрев пластика, во время которого и убираются помутнения, желтизна и царапины. Поэтому, работая с кругом, важно управлять им плавно, и держать не больше 2000 оборотов. Степень нагрева пластика можно проверять рукой. Важно придерживаться указанных значений, так как в обратном случае все, что вы получите – это оплавленный и сожженный пластик.

Начинайте шлифовать фару с более зернистой полировочной пастой, натирая ее не на круг, а на саму фару. Шлифовать нужно до тех пор, пока поликарбонат не станет гладким. Далее, можно дать оптике финишную пасту, которую стоит нанести на более мягкий полировочный круг с оборотом не выше 3500.

Существуют так же другие популярные способы полировки фар:

Полировка наждачной бумагой

Если вы раньше никогда не пользовались шлифовальной машиной, то неопытность может обернуться плохими последствиями. Однако все еще можно воспользоваться наждачной бумагой. Разумеется, этот способ поможет только в том случае, если после него владелец обратиться за помощью к специалистам или человеку с опытом. Почему? Все просто – воспользоваться этим способом значит полностью протереть фары.

Возьмите небольшой брусок, желательно из дерева, и обмотайте его наждачной бумажкой. Далее, круговыми движениями обработайте пластик. Это поможет удалить большие царапины и прочие дефекты.

Главное, не забыть перед процессом намочить бумагу водой, так можно уменьшить появление пыли.

Зубная паста

Не все владельцы авто способны своими руками провести полировку фар, так как этот процесс может показаться им муторным и не самым легким. И правда, ведь нужно поехать и купить полироль, а далее взяться за саму работу, а если она еще и с полировочной машиной, то все усложняется в разы.

Однако, есть все же более простой способ – купить любую зубную пасту с эффектом «полирующих микрокристаллов».

Выдавите на чистую оптику часть тюбика зубной пасты и равномерно размажьте ее. После того как все высохнет, можно начать полировку тряпкой, делая энергичные круговые движения.