Хонингование цилиндров – услуга, которая поможет вернуть машине былую мощность

Любая техника, пусть даже от самых именитых производителей, имеет свойство рано или поздно ломаться. Но если из строя выходит какая-то несущественная деталь, электроника или требуется заменить изношенные фильтры – это сущие пустяки, исправление которых требует небольших денег. Если же проблемы наблюдаются в двигателе – это уже более серьезный случай, когда может потребоваться полноценный капитальный ремонт. Особенно важно для ходовых характеристик транспортного средства состояние цилиндров, поршней и поршневых колец, так как именно ни влияют на уровень мощности движка, количество потребляемого топлива и другие вещи.

При большом пробеге двигателя цилиндры постепенно изнашиваются и начинают работать все хуже. Уровень герметичности между цилиндров и поршнем уменьшается, он начинает пропускать бензин и масло, работать с меньшей эффективностью, стучать. Чтобы не менять все компоненты ЦПГ, приходится делать так называемую расточку цилиндров. Но после расточки с поверхности цилиндров исчезает так называемое хонингование и его необходимо делать заново.

Что такое хонингование и зачем оно надо

Хонингование цилиндров двигателя – это процесс нанесения на поверхность цилиндров еле заметной глазу насечки, глубина которой составляет буквально 0,05 мм. Ее смысл очень простой – сделать так, чтобы между цилиндров и движущемуся по нему поршню всегда было масло для смазки. Если его не будет, то наблюдается чрезмерный износ поверхностей трущихся деталей. С хонингованием же процесс износа существенно замедляется, ресурс двигателя увеличивается.

Когда надо проводить хонингование?

Сложно ответить на этот вопрос однозначно, так как все существенно зависит от стиля и скорости езды водителя, качества используемого масла, топлива и других моментов. Чаще всего сигналами для того, чтобы обратиться за услугой, служат следующие явления:

Повышенный расход масла, который явно не соответствует заявленному производителем авто;

Выхлопные газы окрасились в густой сизый цвет;

Мощность двигателя снизилась, что ощущается при движении.

Также машина может начать плохо держать холостые обороты.

Если Вы желаете сделать так, чтобы Ваш транспорт начал работать как новый – после проточки цилиндра обязательно не забудьте выполнить его хонингование!