Главная » Новости

Серийное производство LADA Niva Travel в августе перенесут на конвейер АВТОВАЗа

Опубликовано Обновлено

LADA Niva Travel будет производиться на основной линии «АвтоВАЗа», сборку внедорожника перенесут в августе до конца корпоративного отпуска.
LADA Niva Travel в конце лета начнут собирать на линии Niva Legend. Модель будет перенесена с завода «ЛАДА Запад Тольятти», а само предприятие будет законсервировано.

После полноценного переноса сборочной линии все сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» будут числиться на «АвтоВАЗе» и получат расширенные социальные льготы и гарантии по коллективному договору АО «АВТОВАЗ».

Напомним, LADA Niva Travel начали производить в конце прошлого года. Внедорожник предлагается в модификациях Niva Travel и Niva Travel Off-Road. Стоимость моделей составляет 762 900 и 859 900 рублей соответственно.

Lada Niva Travel
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика