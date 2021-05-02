Серийное производство LADA Niva Travel в августе перенесут на конвейер АВТОВАЗа

LADA Niva Travel будет производиться на основной линии «АвтоВАЗа», сборку внедорожника перенесут в августе до конца корпоративного отпуска.

LADA Niva Travel в конце лета начнут собирать на линии Niva Legend. Модель будет перенесена с завода «ЛАДА Запад Тольятти», а само предприятие будет законсервировано.

После полноценного переноса сборочной линии все сотрудники «ЛАДА Запад Тольятти» будут числиться на «АвтоВАЗе» и получат расширенные социальные льготы и гарантии по коллективному договору АО «АВТОВАЗ».

Напомним, LADA Niva Travel начали производить в конце прошлого года. Внедорожник предлагается в модификациях Niva Travel и Niva Travel Off-Road. Стоимость моделей составляет 762 900 и 859 900 рублей соответственно.