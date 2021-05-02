Автомобили российской марки снова подорожали в России и на этот раз сумма удорожания составила 9-30 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Это уже четвертое изменение цен на машины марки с начала года, и третье, когда цены были переписаны на все или большинство автомобилей.

Так, с 1 мая самый доступный автомобиль LADA Granta теперь продается по цене на 9-19 тыс. рублей дороже, а LADA Vesta прибавила в цене до 30 тыс. рублей, но максимальная сумма удорожания была зафиксирована только на спортивную версию Весты с приставкой к названию Sport.

Ларгусы стали дороже на 20 тыс. рублей, а LADA Niva Travel подорожала на 17-21 тыс. рублей.