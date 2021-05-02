Электрический кроссовер Tiggo e уже заметили на парковке в России

В Москве был замечен электрический кроссовер Chery Tiggo e, который заметили припаркованным на одной из столичных закрытых парковок.

Снимками модели поделился форум «Чери-клуб». Стоит отметить, что электрическая версия кроссовера уже снята с производства в Китае, при этом она еще предлагается в дилерских цитрах.

В Tiggo e устанавливается 129-сильный электромотор и блок аккумуляторов емкостью 53,6 киловатт-часа.

«Паркетник» на одном заряде сможет проехать до 400 км. В Китае за электрокар просят от 99 тыс. юаней, что в пересчете составляет 1,1 млн рублей.



О том, что на снимке именно электрокар указывает шайба электрической трансмиссии, а в салоне — красная вставка между задними фонарями.

Российский офис Chery еще в начале весны сообщал, что в планах на российский рынок привезти кроссовер на электрической тяге, но не для продажи, а для маркетинговых целей.