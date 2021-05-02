В Санкт-Петербурге обнаружили новый простоявший в гараже 22 года ВАЗ-2104

ВАЗ-2104 1999 года выпуска простоял в гараже 22 года, автовладелец им не пользовался по личным причинам.

В Северной столице был обнаружен универсал в идеальном состоянии, который хранился в сухом помещении, причем модель перед продажей даже не проходила предпродажную подготовку, так как в ней отсутствуют подкрылки, коврики и пепельница.



За свою историю «четверка» проехала всего 282 км, при этом у нее есть вмятина на капоте и крыле.

Возможно на капоте вмятину можно будет выправить без покраски, а вот крыло потребуется перекрашивать, так как на месте удара уже появилась ржавчина.

В ВАЗ-2104 есть аптечка конца 90-х годов, а задний диван еще находится в пленке. Под капотом ВАЗ-2104 находится 1,5-литровый 71-сильный карбюраторный ДВС, он работает с пятиступенчатой механической коробкой.