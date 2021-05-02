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Гражданам в РФ разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн с июня 2021

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Недавно стало известно, что продавать или покупать машины через портал Госуслуг можно будет только в июне, тогда как ранее проект планировали запустить с 1 мая.

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов, где было указано, что купля-продажа может быть запущена на портале с 1 мая, но недавно время изменили на июнь.

Гражданам в РФ разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что для оформления сделки автовладелец подает полный пакет документов, в который входит ПТС, СТС, и полис ОСАГО, если он еще является действительным для прежнего владельца. Все документы будут направлены в ГИБДД.

При оформлении такой сделки автовладелец должен будет в документах поставить электронную подпись.

Нововведение будет действовать только для физических лиц, продающих свой подержанный автомобиль.

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