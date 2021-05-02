Недавно стало известно, что продавать или покупать машины через портал Госуслуг можно будет только в июне, тогда как ранее проект планировали запустить с 1 мая.
Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов, где было указано, что купля-продажа может быть запущена на портале с 1 мая, но недавно время изменили на июнь.
Гражданам в РФ разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн с июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что для оформления сделки автовладелец подает полный пакет документов, в который входит ПТС, СТС, и полис ОСАГО, если он еще является действительным для прежнего владельца. Все документы будут направлены в ГИБДД.
При оформлении такой сделки автовладелец должен будет в документах поставить электронную подпись.
Нововведение будет действовать только для физических лиц, продающих свой подержанный автомобиль.