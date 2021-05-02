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Электромобиль Mercedes-Benz EQS засветился на парковке завода компани Tesla

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Mercedes-Benz EQS был замечен в самом необычном месте, а именно на производственной площадке американского производителя.
Во флагманском электрокаре немецкого автопроизводителя были заклеены все эмблемы. Стоит отметить, что Mercedes-Benz EQS пока не продается в дилерских центрах, а значит на предприятии Tesla в калифорнийском городе Фримонт заметили прототип EQS.

Поставки Mercedes-Benz EQS клиентам начнутся через несколько месяцев. Электрокар будет доступен в двух модификациях с разной мощностью силовой установки. Первая версия будет комплектоваться одним электродвигателем и получит систему привода на заднюю ось.

В этом случае мощность установки составит 333 л.с. Во втором варианте будет два электромотора и полноприводная система, а суммарная мощность электродвигателей составит 524 л.с.

Аккумуляторы предложат на 90 кВт/ч или 107,8 кВт/ч с 400-вольтовой архитектурой, а еще они будут иметь поддержку зарядных станций до 200 кВт.

Mercedes-Benz EQS
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