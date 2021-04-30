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Новый Mercedes-Maybach S-Class стал доступен для заказа на российском рынке

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Mercedes-Maybach S-Class в России будет стоить от 19,99 млн рублей. За эту сумму предлагается версия с 4,0-литровым мотором мощностью 503 л.с.
За 6,0-литровый V12 с 630-сильной отдачей придется заплатить от 27,8 млн рублей. Позже появится базовая модификация 5,5 метрового седана с трехлитровым ДВС мощностью 367 лошадиных сил, но цена на нее пока неизвестна.

Как пишет «Авторевю» со ссылкой на дилеров марки, роскошный седан уже можно заказать у представителей компании, но «живые» продажи Maybach S-Class начнутся летом.

По данным СМИ, недавно на сайте компании работал конфигуратор и в нем в максимальной комплектации новый Maybach S-Class может стоить до 84 млн рублей.

Mercedes-Maybach S-Class
Tvoe-avto.com
Выходные данные

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