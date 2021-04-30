Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 GTX получил полный привод

Volkswagen, как и обещала, выпустила спортивную версию компактного электрического кроссовера ID.4. Эта модель на рынке будет предлагаться под названием ID.4 GTX.

Индекс GTX в электрокарах немецкого автопроизводителя будет указывать на «заряженные» модели, по аналогии GTI и GTD в «заряженных» бензиновых и дизельных авто.



В кроссовере ID.4 GTX в отличие от обычной версии установлен дополнительный электромотор и система полного привода.

Внешне «заряженный» электрокроссовеер можно будет отличить по матричным фарам, черному декору и светодиодным «точкам» на месте противотуманных фар.



В движение спортивный кроссовер приводится 300-сильной электрической силовой установкой, блоком аккумуляторов на 77 кВт/ч. На одном заряде ID.4 GTX способен проехать до 480 км.



Заявленный разгон от 0 до 100 км/ч всего 6,2 сек., максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, тогда как в обычном ID.4 ограничитель установлен на 160 км/ч. В Германии Volkswagen ID.4 GTX в продажу поступит летом по цене от 50,4 тыс. евро.