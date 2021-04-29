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За 3 месяца в России стало на 33 автомобильного дилера меньше

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Аналитики в России провели исследование, в ходе которого установили, что по состоянию на середину апреля в стране насчитывается 3 177 официальных дилеров.
При этом в январе этого года показатель был 3 210 автосалонов, то есть за 3 месяца в России стало на 33 автомобильного дилера меньше.

Уточняется, что в отчетный период 110 дилерских контрактов было расторгнуто, а 77 заключили новых.

В целом сокращение числа автомобильных центров произошло за счет ухода марки Datsun, также сократилась дилерская сеть у Zotye, Genesis, Peugeot, УАЗ и Mitsubishi.

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