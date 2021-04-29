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Mitsubishi повысила стоимость на три модели в России в апреле 2021 года

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Компания Mitsubishi пересмотрела стоимость нескольких своих автомобилей на российском рынке в апреле.
Как выяснили специалисты сайта «Цена Авто», Mitsubishi повысила стоимость на три модели в России в апреле 2021 года, а среди этих автомобилей оказались кроссоверы ASX и Pajero Sport, а также пикап L200.

Изменение прайсов Mitsubishi ASX произошло на комплектацию Invite 2WD, которая продается на 1,2% дороже, чем ранее.

Mitsubishi Pajero Sport прибавил в цене в исполнении Instyle с дизельным двигателем. Удорожание в этом случае составило 2,1%.

Рестайлинговая версия этой модели прибавила в цене в комплектациях Invite и Intense на 1,9-2,1%. Сильнее всех подорожал пикап Mitsubishi L200 — 4,7-6,0% на модели 2020 года и 2,3-2,9% на экземпляры 2021 года.

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