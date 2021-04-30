Skoda распространила в Сети первое изображение интерьера новой Skoda Fabia

Skoda показала эскиз интерьера новой Fabia. Официально презентация этой модели состоится через несколько недель, и возможно до этого времени чешский автопроизводитель раскроет внешность модели.

Салон Skoda Fabia будет полностью новым, причем визуально он будет казаться шире за счет горизонтальной линии по центру консоли.

Популярная на европейском рынке модель получит двухспицевый руль, большой экран мультимедийной системы, дисплей в блоке управления климатической установки и цифровую панель приборов, но она скорее всего будет доступна только в топовых комплектациях.

Новое поколение Skoda Fabia на российском рынке ожидать не стоит. Она покинула наш рынок еще в 2015 году из-за низкого спроса.

Вместо нее чешская компания предлагает локализованный лифтбек Rapid.