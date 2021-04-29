Что такое апостилирование документов и где его заказать

Обучение и работа за рубежом всегда считались особенно престижными. Но подготовка к таким мероприятиям имеет некоторые особенности. Очень важно, чтобы «родные» документы в другой стране имели идентичную юридическую силу. Для этого выполняется апостилирование документов, выданных на территории родной страны. Но апостиль иногда необходим и дома. В противном случае документ (к примеру, диплом), выданный за границей, на родине окажется простой бумажкой.

Особенности проведения процедуры

Апостиль представляет собой специальный штамп. Его наличие в официальном документе выступает настоящим свидетельством того, что это реально существующий документ. По сути, это максимально упрощенный вариант легализации бумаги.

Но кто может проставить апостиль на свидетельство о рождении или других документах? И на каком языке предоставляется услуга? Особых требований к этому нет. Дело заключается в том, что могут быть использованы не только французский и английский как официальные языки Конвенции, но и оригинал, то есть язык государства-подписанта. Чаще всего услуга предоставляется на языке подписанта, после чего уже дублируется, но уже на любом из языков Конвенции.

Важные тонкости

По своей сути это нотариальный перевод документов, выполнять который могут только профессионалы. Потому за консультацией нужно обратиться к специалистам. Профессиональные переводчики позволят грамотно подготовить документы, чтобы наделить их юридической значимостью. Обращаясь за профессиональной помощью в агентство переводов, можно быть уверенным в том, что эксперты подскажут, какие сведения обязательно должны быть в бумагах. К их числу относятся:

место удостоверения;

время;

название страны, взявшей на себя процедуру легализации;

указание организации, проводившей апостилирование;

должность лица, выполнявшего работу;

его подпись.

Это важные нюансы, о которых знают только эксперты.

Кому доверить проставление апостиля

Но кто выполняет такие услуги? Проще всего заказать апостиль на philin.com.ua, так как специалисты этого переводческого бюро хорошо знакомы с процедурой проставления апостиля и знают все ее тонкости. Сотрудники готовы выполнить и срочный перевод документов при необходимости. Если сроки ограничены, то это важное преимущество.

Обращаясь в бюро переводов «Филин» за услугами апостилирования, можно не переживать. Опытные сотрудники по всем правилам выполнят легализацию бумаг в самые сжатые сроки и по адекватной цене.