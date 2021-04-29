Модельный ряд KIA 2021: новинки и особенности

В 2021 году автоконцерн KIA порадует своих поклонников сразу несколькими новинками в различных классах. В классе субкомпактных авто сразу 2 обновления – в нынешнем году были существенно модернизированы автомобили Picanto и Rio. Официальный модельный ряд KIA 2021 года в классе представительских автомобилей пополнил новый Stinger. А в классе кроссвэнов, кроссоверов и внедорожников изменения коснулись моделей Sorento и Mohave.

Субкомактные авто

Решив купить новый KIA у официального дилера, большинство автомобилистов обращает внимание именно на этот класс. Данный факт обусловлен прекрасным сочетанием качества и цены субкомпактных автомобилей KIA.

Новый Picanto 2021 года – это рестайлинговой хэтчбек, особенностью которого является яркий дизайн. Также стоит отметить его комфортабельный салон и высокий уровень безопасности. Не менее важными свойствами этого автомобиля являются его маневренность и экономичность. Данную модель можно назвать идеальным вариантом для регулярных городских поездок. При этом она подойдет и для далеких путешествий.

Новый Rio – это экономичный автомобиль с прекрасными ходовыми и эксплуатационными характеристиками. В пользу этой модели также говорит ее технологическая оснащенность и довольно дерзкий экстерьер, который позволяет выгодно выделиться в городском потоке авто.

Представительские автомобили

В этом классе обновления коснулись KIA Stinger. Эта модель представляет собой практичный спортивный фастбэк, который воплотил в себе истинный дух Гран Туризмо. Стингер – это маневренный, быстрый, мощный и хорошо управляемый автомобиль. При этом он считается одним из самых доступных спорткаров в класса Гран Туризмо. В пользу этой модели также говорит роскошный комфортабельный салон и щедрое технологическое оснащение.

Кроссвэны, кроссоверы и внедорожники

Новый Sorento отличается стильным и элегантным внешним видом. Этот автомобиль характеризуется множеством инновационных технологий, качественным интерьером, производительностью и отличной топливной экономичностью. Но главной особенностью данной модели является наличие сразу 3-х рядов сидений. Эта особенность позволяет размещать 7 пассажиров, что очень актуально для больших семей и тех, кто отдает предпочтение активному образу жизни.

Стоит рассказать о рамном внедорожнике Мохаве. Он также представлен 7-местным салоном. Среди его основных преимуществ можно выделить высокий уровень комфортабельности, технологичность и впечатляющую проходимость. Внимания заслуживает и внушительный арсенал электроники, отвечающей за безопасность и контроль вождения.

В заключение остается добавить, что все перечисленные модели можно купить у официального дилера КИА в России. Здесь же можно пройти и техническое обслуживание автомобилей этой корейской марки. Стоимость ТО КИА в Екатеринбурге можно узнать на сайте официального дилера Kia.