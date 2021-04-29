Кроссоверы Renault в 2021 году

В 2021 году в официальном модельном ряде французского автоконцерна Рено представлено сразу несколько кроссоверов: Arkana, Duster, Kaptur и Sandero Stepway. Каждая из этих моделей имеет свои особенности и преимущества, о которых следует знать перед тем, как определиться с выбором кроссовера Renault.
Arkana: сочетание динамичности и элегантности
Рено Аркана – это динамичный автомобиль, который наверняка не затеряется в плотном городском потоке. При этом он также готов и к продолжительным загородным путешествиям. К преимуществам данной модели стоит отнести стильность. Этот кроссовер выполнен в стиле купе. Благодаря этому, в нем сочетается динамичность, свойственная для кроссоверов, и элегантность купе.
Внимания заслуживают и технические характеристики данной модели. Мощный 1,6-литровый двигатель готов к эксплуатации даже в самых суровых условиях. Также стоит сделать акцент на удобстве элементов управления и наличии бортового компьютера с 3,5-дюймовым TFT-монитором.
Эта модель представлена в 5 вариантах комплектации: Drive, Life, Prime, Pulse и Style. Сравнить комплектации и цены Рено Аркана 2021 года можно на сайте официального дилера этого французского автопроизводителя в России.
Duster: внедорожный характер
Решив купить Рено Дастер у официального дилера, стоит оценить основные достоинства этой модели:
- Внедорожный характер модели. Брутальный экстерьер этого автомобиля подчеркивают массивные колесные арки и большой дорожный просвет.
- Комфортабельность. В салоне этого авто продуманы все нюансы, обеспечивающие максимальный комфорт как водителя, так и пассажиров.
- Щедрое оснащение. Эта модель оснащена системой полного привода, электроусилителем руля, новым двигателем и автоматической трансмиссией CVT X-Tronic.
Kaptur: универсальный кроссовер
Если говорить о преимуществах этого кроссовера, то следует отметить его универсальность. Эксплуатационные характеристики Рено Каптур раскрывают потенциал данного автомобиля как в условиях большого города, так и за его пределами. К преимуществам Renault Captur 2021 года выпуска также нужно отнести:
- наличие системы дистанционного запуска;
- интеллектуальную систему полного привода;
- высокий клиренс;
- наличие «зимних функций»: обогрева лобового стекла, рулевого колеса, форсунок омывателя, а также передних и задних сидений.
Sandero Stepway: готовность к российским реалиям
Этот кроссовер прекрасно адаптирован к эксплуатации в российских условиях. Наличие климат-контроля обеспечивает комфортабельные поездки в любое время года. Также стоит отметить и высокий клиренс, позволяющий не переживать о выбоинах и других проблемах, которые могут встретиться на отечественных дорогах.
Остается добавить, что все представленные кроссоверы можно купить у официального дилера. Официальный сервис Рено в Москве также предоставляет возможность регулярно проходить техническое обслуживание автомобилей этой марки.