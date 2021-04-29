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Кроссоверы Renault в 2021 году

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В 2021 году в официальном модельном ряде французского автоконцерна Рено представлено сразу несколько кроссоверов: Arkana, Duster, Kaptur и Sandero Stepway. Каждая из этих моделей имеет свои особенности и преимущества, о которых следует знать перед тем, как определиться с выбором кроссовера Renault.

Содержание
  1. Arkana: сочетание динамичности и элегантности
  2. Duster: внедорожный характер
  3. Kaptur: универсальный кроссовер
  4. Sandero Stepway: готовность к российским реалиям

Arkana: сочетание динамичности и элегантности

Рено Аркана – это динамичный автомобиль, который наверняка не затеряется в плотном городском потоке. При этом он также готов и к продолжительным загородным путешествиям. К преимуществам данной модели стоит отнести стильность. Этот кроссовер выполнен в стиле купе. Благодаря этому, в нем сочетается динамичность, свойственная для кроссоверов, и элегантность купе.

Внимания заслуживают и технические характеристики данной модели. Мощный 1,6-литровый двигатель готов к эксплуатации даже в самых суровых условиях. Также стоит сделать акцент на удобстве элементов управления и наличии бортового компьютера с 3,5-дюймовым TFT-монитором.

Эта модель представлена в 5 вариантах комплектации: Drive, Life, Prime, Pulse и Style. Сравнить комплектации и цены Рено Аркана 2021 года можно на сайте официального дилера этого французского автопроизводителя в России.

Duster: внедорожный характер

Решив купить Рено Дастер у официального дилера, стоит оценить основные достоинства этой модели:

  • Внедорожный характер модели. Брутальный экстерьер этого автомобиля подчеркивают массивные колесные арки и большой дорожный просвет.
  • Комфортабельность. В салоне этого авто продуманы все нюансы, обеспечивающие максимальный комфорт как водителя, так и пассажиров.
  • Щедрое оснащение. Эта модель оснащена системой полного привода, электроусилителем руля, новым двигателем и автоматической трансмиссией CVT X-Tronic.

Kaptur: универсальный кроссовер

Если говорить о преимуществах этого кроссовера, то следует отметить его универсальность. Эксплуатационные характеристики Рено Каптур раскрывают потенциал данного автомобиля как в условиях большого города, так и за его пределами. К преимуществам Renault Captur 2021 года выпуска также нужно отнести:

  • наличие системы дистанционного запуска;
  • интеллектуальную систему полного привода;
  • высокий клиренс;
  • наличие «зимних функций»: обогрева лобового стекла, рулевого колеса, форсунок омывателя, а также передних и задних сидений.

Sandero Stepway: готовность к российским реалиям

Этот кроссовер прекрасно адаптирован к эксплуатации в российских условиях. Наличие климат-контроля обеспечивает комфортабельные поездки в любое время года. Также стоит отметить и высокий клиренс, позволяющий не переживать о выбоинах и других проблемах, которые могут встретиться на отечественных дорогах.

Остается добавить, что все представленные кроссоверы можно купить у официального дилера. Официальный сервис Рено в Москве также предоставляет возможность регулярно проходить техническое обслуживание автомобилей этой марки.

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